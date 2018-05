Het WK Wandelvoetbal brengt het belang van het samen bewegen voor ouderen onder de aandacht

Niet rennen, niet koppen: het is even wennen, dat wandelvoetbal voor 65-plussers. Maar het is goed voor de beweging en sociale contacten, en op het WK in Bristol doet Nederland wél mee. ‘Die spits greep me in m’n kruis!’

‘Hé hangjas! Hoe ken dat nou? He is running, ref! Number six. He is running the whole game.’ Sjaak Swart laat enkele plat-Amsterdamse vloeken galmen over het sportcomplex van de Universiteit van Bristol, waar zaterdag het wereldkampioenschap Walking Football wordt gehouden: wandelvoetbal dus. Rennen is verboden.

Meedoen is voor de meesten belangrijker dan het winnen, maar voor de gepassioneerde voetballegende Swart ligt dat anders. De bijna 80-jarige leider van Oud Oranje voor 65-plussers baalt ervan dat de Schotten zich niet altijd aan de regels lijken te houden en er met de zege vandoor gaan.

Samen bewegen

Het is voor het eerst dat Nederland een afvaardiging stuurt naar de Walking Football World Cup, die het belang van samen bewegen voor de snel groeiende groep ouderen wil onderstrepen. En het was niet zomaar een afvaardiging, met oude toppers als Wim Rijsbergen (66), Dick Schoenaker (65) en Kees Kist (65). Naast hen vijf ‘gewone’ wandelvoetballers die zijn uitverkoren op een selectiedag in het Olympisch Stadion. Daar is ook André van der Ley komen aanwaaien, de behendige aanvaller die oudere Go Ahead-fans zich zullen herinneren.

‘Door hun gastoptredens verrichten de bekende oud-spelers geweldig werk om het wandelvoetbal te populariseren’, zegt Jytte Reichert van het Nationaal Ouderenfonds, dat vijf jaar geleden met Oldstars Walking Football is begonnen. Samen met drie eredivisieclubs richtte de stichting ploegen op voor zestigplussers die van voetbal houden, maar niet meer kunnen meedraaien in de gewone veteranenteams. ‘Het heeft zich als een olievlek verspreid. Nu zijn er 240 amateurverenigingen en zestien profclubs die zo’n team hebben', zegt Reichert.

Even rekken tijdens de wedstrijd. Foto Antonio Olmos

‘En we hebben dus een Oranje-team zoals je ziet, eentje dat wel naar het WK gaat.’

En hoe. In het historische paviljoen in Bristol mogen de oud-internationals de loting verrichten. ‘Ik ben benieuwd hoe totaal wandelvoetbal eruitziet’, zegt een speler van Gibraltar zachtjes tegen een teamgenoot.’ De Oranjemannen hebben een kostelijke eetavond achter de rug, maar Mister Ajax is reeds voor de koffie het hotelbed ingedoken. Swart is de spil, de man die andere spelers heeft gevraagd om mee te doen en die zijn vriend Jacques Parson, winkelbaas op Schiphol, bereid heeft gevonden de ploeg te sponsoren.

Isolement

Tijdens de warming-up benadrukt Johan Annema, landelijk projectleider Oldstars, dat de sociale functie voorop staat. ‘Het doel is ouderen bijeen te brengen, te laten bewegen en weer bij het verenigingsleven te betrekken. Mannen hebben een groter risico om in een isolement te raken dan vrouwen.’ Voetbalbestuurders kunnen volgens hem vooral een faciliterende rol spelen. ‘Het mooie van deze naoorlogse generatie is de zelfredzaamheid. Ze kunnen zelf toernooien organiseren en gebruik maken van hun contacten, hun ervaring.’

‘Voor mij is dit een schitterende kans om na dertig jaar weer te voetballen’, zegt Wout Jonker. De 65-jarige Hagenees speelt bij ADO en was een van de eerste Nederlandse wandelvoetballers. ‘Ik maak nu deel uit van een groep vol nieuwe vrienden die lief en leed delen.’ Hij zou dit weekeinde eigenlijk een toernooi hebben gespeeld op Mallorca, maar deze kans met oud-internationals wilde hij niet aan zich voorbij laten gaan. Jonker, die ooit in de ADO-jeugd speelde, groeide uit tot een van de beste Oranjespelers van het toernooi.

Sjaak Swart, Kees Kist en Wout Jonker in discussie met de scheidsrechter. Foto Antonio Olmos

Even wennen

De coryfeeën moeten wennen. ‘Niet rennen, niet aanzetten, dat is zo tegennatuurlijk,’ zegt Kist, ‘The Man With The Golden Boot’ die naarmate de dag vordert op steeds meer selfies moet poseren. Rijsbergen, die hoopt dat zijn zwakke enkels het toernooi overleven, zegt dat het lastig is de bal niet in de loop mee te geven.

Een extra complicatie is dat er in Nederland andere regels gelden. Nederlanders spelen zonder doelman, met een kleiner doel en de bal mag niet hoger komen dan heuphoogte, terwijl de eilandbewoners het hoofd als bovengrens hanteren.

De verloren wedstrijden tegen Schotland en titelverdediger Engeland, spelend in retro 1982-shirts, zorgen voor commotie, zeker als de arbiter aanvankelijk een goal van Kist afkeurt, een schot dat zo hard is dat de bal na het net te hebben geraakt weer het veld in is gerold.

Engeland-coach John Limburme is content met de zege. ‘Jullie hebben de betere voetballers, wij de betere wandelvoetballers. Wij trainen zes dagen in de week.’ Zijn verdediger Barry had het niet makkelijk. ‘Die spits van jullie, die greep me in het kruis. Een typische prof.’

In Engeland zijn er competities voor verschillende leeftijdsgroepen. Dat wil Annema ook in Nederland organiseren zodra er genoeg wandelvoetballers zijn. De strijdlustige Van der Ley hoopt dat de landen dezelfde regels gaan hanteren.

Wat Sjaak Swart betreft, die een blauwe kaart krijgt wegens rennen, mag het wel wat minder met de regels. ‘Ik werd er mesjogge van. Je mag dit niet, je mag dat niet.’ Als hij op een belendend veld een gewone wedstrijd voor 55-plussers ontwaart, stoot hij Kist aan. ‘Zeg Keessie, kunnen we daar niet meedoen?’