Het Westen stuurt meer zware wapens, terwijl Poetin een Russische ‘triomf’ voorspelt

Hulpdiensten blussen op 2 januari een brand na beschietingen bij de frontlinie in Bachmoet in Oekraïne. Beeld Diego Herrera Carcedo / Getty Images

Een vernietigende aanval deze week op gemobiliseerde Russische soldaten, westerse landen die hun militaire steun aan Kyiv opvoeren, steeds somberder economische vooruitzichten: met deze cocktail aan slecht nieuws ging Rusland het nieuwe jaar in. Maar ook met een Nieuwjaarsdonderpreek van president Vladimir Poetin, waarin hij boos uithaalde naar externe en interne vijanden. Hij mobiliseert zijn volk voor zware offers en een lange strijd, en voorziet een ‘Russische triomf’.

Zo kampt Rusland weliswaar met tegenslagen, maar heeft het de mankracht en vuurkracht om door te gaan. En met Poetin aan het roer ook de vereiste wil. Het Westen lijkt steeds meer te beseffen dat de oorlog alleen op het slagveld beslist kan worden, maar blijft aarzelen de implicaties daarvan – veel grotere steun aan Kyiv dan nu al geleverd wordt – onder ogen te zien.

‘Existentieel conflict’

Beide kanten schetsen de oorlog steeds meer in termen van een ‘existentieel conflict’, en aan beide kanten lijkt de politieke ruimte voor een weg terug af te nemen. In Rusland spelen daarbij de groots gevierde nieuwe ‘annexaties’, die in scherp contrast staan met de militaire nederlagen, een belangrijke rol. In westerse landen maken de voortdurende aanwijzingen van Russische oorlogsmisdaden de eerder door sommige politici geventileerde gedachten over een regeling waarbij Rusland veroverd gebied deels mag houden taboe.

Alleen nieuwe feiten op het slagveld kunnen veranderingen afdwingen in Moskou – zo lijkt men ook buiten Kyiv te beseffen. Dat vergt grotere en zwaardere wapensteun aan Oekraïne. De Franse president Emmanuel Macron kondigt deze week als eerste aan dat zijn land AMX-10’s gaat sturen, gepantserde wielvoertuigen die weliswaar een kleiner geschut hebben dan moderne zware tanks, maar in de strijd wel degelijk waarde hebben, onder andere als ‘tank killers’. Het politieke signaal uit Parijs is, in de eerste week van het nieuwe jaar, onmiskenbaar: we blijven Oekraïne steunen en schromen niet de drempel over te gaan richting tanks.

Kort na Macrons stap, en na telefonisch overleg met president Joe Biden, doet kanselier Olaf Scholz waar hij zich maanden tegen verzet heeft: hij zal Marders, infanteriegevechtsvoertuigen, naar Oekraïne sturen. En, in navolging van de Verenigde Staten, een Patriot-luchtafweersysteem. Bijna tegelijkertijd laat Washington weten Bradleys, gepantserde gevechtsvoertuigen, (op rupsbanden, net als de Marders) te zullen leveren.

Mobiliteit én gevechtskracht

De chronologie van de besluiten geeft eens te meer aan dat er, althans inzake de Russische oorlog tegen Oekraïne, geen noemenswaardige Frans-Duitse samenwerking meer (laat staan leiderschap) is. Daarvoor laten de splijtende interne Duitse debatten, ook binnen de coalitie zelf, geen ruimte. Maar wat uiteindelijk zwaarder telt, is dat Parijs, Berlijn en Washington deze week de militaire hulp aan Oekraïne verder opschroeven.

De AMX-10’s, Marders en Bradleys zullen Oekraïne meer mobiliteit én gevechtskracht aan het front geven. En ze brengen de discussie dichterbij over levering van moderne westerse tanks als de Amerikaanse Abrams en de Duitse Leopard-II. Hiervan is niet alleen de bepantsering zwaarder, maar ook het geschut groter.

Polen, dat Oekraïne al 240 Sovjet-tanks gaf en zelf over een soortgelijk aantal Leopard-tanks beschikt, wil die barrière als eerste gaan slechten. ‘Het is geen kwestie van of, maar van wanneer’, zei Slawomir Debski, directeur van het Poolse Instituut voor Internationale Betrekkingen tegen The Wall Street Journal. Maar daarvoor is wel Duitse toestemming nodig.

Russisch zelfmedelijden

Ondertussen waart in Rusland niet zozeer de orthodoxe kerstsfeer alswel een soort algehele apathie – deels als gevolg van repressie, deels van propaganda, deels uit gewoonte. De meeste Russen zullen het volgens economen dit jaar economisch zwaarder krijgen. En ook een nieuwe mobilisatie hangt boven de markt. Maar het is zeer de vraag of dat ze in beweging zal brengen.

‘Ik ben Russisch, ik heb geluk, ik ben Russisch, om de wereld te krenken’, wil een populaire raptekst dezer dagen. Een Britse journalist in Moskou spreekt van de ‘normalisering van onverschilligheid tegenover de dood en verderf die het Russische leger in Oekraïne zaait’. Hoe meer oorlogsmisdaden Rusland pleegt, hoe groter het Russische zelfmedelijden, zo lijkt het. Analist Ian Bremmer ziet dan ook als grootste gevaar dat Rusland zich dit jaar verder ontwikkelt tot ‘de grootste schurkenstaat’ op de planeet.

De begraafplaats in Bachmoet met verse graven, 20 december 2022. Beeld André Luís Alves / Getty Images

En hoe zat het met dat Russische voorstel tot een kerst-staakt-het-vuren? Daar stemde Kyiv nooit mee in, verwijzend naar de voortdurende aanvallen op Oekraïense burgerdoelen, en dat werd vrijdagmiddag ook direct door Rusland zelf geschonden. Kenners zagen het vanaf het begin als pure propaganda die, in de woorden van BBC-journalist Will Vernon, ‘erop gericht was de Oekraïners verder te demoniseren in de ogen van het Russische publiek’.

Oekraïne is blij met de nieuwe wapensteun, maar in Kyiv en aan het front is men ook realistisch over de noodzaak van drastischer maatregelen om Rusland te verdrijven. Zo zegt een Oekraïense soldaat in Bachmoet, een stad die Rusland al maanden probeert in te nemen, tegen The Kyiv Indpependent: ‘Wat ze over ons op het internet schrijven, al die glorieuze zeges, dat is zo anders dan wat we hier dagelijks zien. Waar is onze artillerie? Het is een totale puinhoop. We blijven toch wel vechten, maar wij willen vechten en winnen – en niet vechten om vroeger of later te sterven.’