Het weerbericht voor zaterdag 8 en zondag 9 juli: tijdelijk erg warm

, Beeld Sophia Twigt

Stabiel zomerweer zoals we dat vorige maand nog hadden, blijft voorlopig uit. Toch is het juist dit weekend erg warm, met zaterdag in vrijwel het hele land tropische temperaturen van 30 graden of meer. Alleen op de Waddeneilanden is het met maximaal 29 graden net niet tropisch, maar in het zuiden van het land zijn zelfs maximumtemperaturen tot 34 graden mogelijk.

De zon schijnt uitbundig, al verschijnen in het zuiden van het land later op de dag enkele wolkenvelden. Dit zijn restanten van onweersbuien die eerder op de dag boven Frankrijk tot ontwikkeling zijn gekomen. Op hun weg naar het noorden verliezen ze snel hun activiteit, waardoor het ook zaterdagavond op de meeste plaatsen droog blijft. Omdat het maar langzaam afkoelt, wordt het toch een behoorlijk warme zomeravond.

Zondag stijgt de temperatuur naar 26 tot lokaal 30 graden. In een smalle kuststrook wordt het dankzij een wind van zee net geen 25 graden. Er trekt nu en dan bewolking over, maar de zon breekt ook geregeld door. Omdat de luchtvochtigheid hoog is, zal het broeierig warm aanvoelen. Tegen of in de avond dienen zich in het zuiden van het land enkele onweersbuien aan. Deze trekken in de loop van de avond naar het noorden en verdrijven de ergste hitte uit ons land.

Alfred Snoek