Het weerbericht voor zaterdag 3 en zondag 4 juni: zonnig

Beeld Sophia Twigt

Sinds half mei is er op veel plaatsen geen druppel regen meer gevallen. Slechts lokaal kwam het nog tot een bui, maar over het algemeen is het droog. Ook de komende tijd is van regen geen sprake en is het aanhoudend droog.

Deze zaterdag is er nagenoeg geen wolkje aan de lucht; de zon schijnt van opkomst tot ondergang. De wind waait wat meer uit het noordoosten en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden van het land. In het midden van het land is het ongeveer 22 graden.

Zondag schijnt de zon opnieuw volop, maar later op de dag krijgt het noorden te maken met wolkenvelden vanaf de Noordzee. De temperatuur is daar met 17 tot 19 graden dan ook wat lager. Elders warmt de zon de lucht op naar 21 tot 24 graden.

Ook maandag is er in het noorden kans op wolkenvelden, maar in de rest van het land schijnt de zon weer flink. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden.

De rest van de week schijnt de zon behoorlijk, maar zo nu en dan is er ook bewolking zichtbaar. Het blijft droog en aangenaam warm. De temperatuur stijgt dagelijks naar 17 graden in het noorden en naar 23 of 24 graden in het zuiden van het land.