Het weerbericht voor zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 mei: hoge druk aan zet

Beeld Sophia Twigt

Het meest markante weersysteem op de weerkaart is voor­lopig een hogedrukgebied. De kern ligt de eerste dagen ten westen van Ierland, maar na het lange weekend komt de kern (tijdelijk) boven de Noordzee uit. Hoewel we de komende dagen droog en vrij zonnig weer kunnen verwachten, zorgt de ­verplaatsing van het hogedruk­gebied wel voor wat kleine verschillen.

Zaterdag zal de zon over het ­algemeen uitbundig schijnen. Er is slechts heel af en toe wat bewolking zichtbaar. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is ten opzichten van de voorgaande dagen duidelijk minder aanwezig. Het wordt daardoor ook wat warmer, met maximumtemperaturen tussen 19 en lokaal 23 graden. Alleen in het Waddengebied is het iets koeler.

Zondag wordt het nog een graadje warmer, al zal de aan­trekkende noordoostenwind ­opnieuw voor wat lagere temperaturen zorgen in het Wadden­gebied. Ook trekt er met name over de noordelijke provincies net iets meer bewolking.

Maandag en dinsdag is het in het hele land wat koeler. Vanaf woensdag zorgt het hogedruk­gebied op de Noordzee voor een meer oostelijke wind. De aan­gevoerde lucht is warmer, zodat we opnieuw temperaturen van 20 graden en hoger kunnen verwachten.