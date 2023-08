Het weerbericht voor zaterdag 26 en zondag 27 augustus: dagelijks buien

We hebben verleden week een omslag van het weer doorgemaakt en komende week hoeven we geen volledig droge en zonnige dagen meer te verwachten. Lagedrukgebieden tussen en Groot-Brittannië en Scandinavië veroorzaken een westelijke of zuidwestelijke wind waarmee geregeld wolken en buien over ­Nederland worden gestuwd.

Zaterdagochtend komen de meeste buien voor in het westen en noorden. Gedurende de dag trekken de buien verder het land in. Tussen de buien door is het geregeld een tijd zonnig en dan ligt de temperatuur tussen 20 en 22 graden. Door de lagere luchtvochtigheid is het niet meer zo klam en broeierig.

Zondag is het patroon vergelijkbaar, met eerst buien in het westen en daarna in het midden en oosten. Aan de temperatuur verandert weinig.

De eerste helft van de nieuwe week blijft er dagelijks kans op enkele regenbuien. De kans op onweer, hagel en windstoten bij buien is over het algemeen klein. Met een aanhoudende wind uit het zuidwesten of westen is het meestal een graad of 20. Later in de week stijgt de kans op wind uit meer zuidelijke richting en kan het kwik door de aanvoer van warmere lucht een paar graden hoger uitkomen.