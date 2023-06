Het weerbericht voor zaterdag 24 en zondag 25 juni: zonnig en broeierig warm

Beeld Sophia Twigt

Het zomerse weer kent dit weekend een beetje een valse start in het noorden van het land. Daar is de meeste bewolking aanwezig en kan zaterdagochtend nog wat lichte regen vallen. De bewolking breekt daarna open en de zon komt tevoorschijn. In de rest van het land is het al vanaf de ochtenduren vrij zonnig. Met weinig wind uit een westelijke richting warmt het op naar 22 tot 24 graden in de westelijke helft van het land en tot 28 graden langs de oostgrens. Er komen wat vriendelijke stapelwolken tot ontwikkeling, maar daar valt geen neerslag uit.

Zondag is het overdag ook nog droog en de wind draait naar het zuidwesten. De meegevoerde luchtsoort is dan een fractie warmer. In het zuiden van het land gaat het richting tropische temperaturen van 30 graden. De luchtvochtigheid blijft hoog, waardoor het al snel broeierig aanvoelt.

In de nacht van zondag op maandag trekken buien over en steekt een koelere westenwind op. De temperatuur zet na een tropische zondag een scherpe daling in richting 22 graden. Het is overwegend droog, maar regengebieden vanaf de oceaan die koers zetten naar ons land kunnen voor wat nattigheid zorgen.

Roosmarijn Knol