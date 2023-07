Het weerbericht voor zaterdag 22 en zondag 23 juli: veel wolken en buien

We hebben te maken met wisselvallig ­zomerweer en dat duurt voorlopig voort. Dagelijks valt wel een aantal buien, al is tussendoor ook ruimte voor wat zon. Het weekend verloopt eveneens buiig.

Zaterdagochtend trekt een ­gebied met buien van west naar oost over ons land, met in de oostelijke regio’s lokaal ook onweer. De buien zijn waarschijnlijk vrij kortdurend. Later in de middag wordt het droger en volgen vanaf de kust zonnige perioden.

Zondag overheerst de bewolking en dan valt gedurende de hele dag soms wat regen of een bui. Lokaal kan in totaal zo’n 10 millimeter vallen. Bij een flink toenemende zuidwestenwind wordt het beide dagen hooguit 20 of 21 graden. Dat is duidelijk te fris voor de tijd van het jaar, want normaal gesproken zouden we nu te maken hebben met temperaturen rond 24 graden.

Ook na het weekend houdt het wisselvallige weer aan. Dagelijks trekken buien over het land die soms met onweer of hagel gepaard kunnen gaan. Ook flinke windvlagen zijn mogelijk. Maandag staat er nog een stevige zuidwestenwind met kracht 4 tot 6, maar daarna zwakt de wind geleidelijk af. Verder blijft het relatief koel: maxima rond 20 graden gemiddeld en tijdens de nachten kan het soms afkoelen naar 9 tot 12 graden.

Roosmarijn Knol