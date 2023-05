Het weerbericht voor zaterdag 20 mei: veel zon, drukkend warm

Voor het gevoel is het dit jaar nog niet écht warm geweest, maar daar komt de komende dagen verandering in. Op deze zaterdag schijnt de zon flink. Vanmiddag neemt vanuit het oosten de bewolking toe, maar het blijft droog. De noordoostenwind blijft veelal matig en het wordt 18 tot 20 graden.

Vooral zondag en maandag is het drukkend warm, met een hoge luchtvochtigheid. De zon schijnt op beide dagen geregeld, maar in de middag en avond zijn ook enkele regen- en onweersbuien mogelijk. De temperatuur stijgt zondag naar 21 tot 24 graden, maandag is het 22 tot lokaal 25 graden. Daarmee kan het lokaal de eerste zomerse dag van het jaar worden.

Vanaf dinsdag draait de wind naar het noorden en daarmee stroomt weer duidelijk koudere lucht over het land uit. Dinsdag is het van noord naar zuid 17 tot 19 graden en vooral landinwaarts zijn nog enkele buien mogelijk. Overigens zijn dit heel gebruikelijke temperaturen voor de laatste dagen van mei.

Woensdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld, met temperaturen van 16 of 17 graden. We profiteren dan van een hogedrukgebied ten westen van ons land. Eerst waait de wind uit het noorden, later in de week wordt de wind noordoostelijk en wordt het ook weer warmer.