Het weerbericht voor zaterdag 13 mei: zonniger en warmer

Na een kletsnatte week met een verregende dinsdag en wateroverlast door lokale hoosbuien, ziet het weerbeeld voor dit weekend er stukken beter uit. Een noordoostenwind voert wat drogere lucht aan. Hierdoor komt er meer ruimte voor de zon en zit de temperatuur in de lift.

Beide weekenddagen komt de temperatuur ’s middags tussen 18 en 22 graden uit. Tijdens de nachten liggen de minima ruim boven het vriespunt, waardoor deze periode van IJsheiligen zonder nachtvorst verloopt. Gedurende de dag komen stapelwolken tot ontwikkeling die vooral in de namiddag en avond kunnen uitgroeien tot stevige regenbuien. Bij de noordkust drijven vanaf zee enkele wolkenvelden over.

Zaterdag ligt het zwaartepunt van de buien boven het oosten van het land terwijl het zondag op grotere schaal tot buien komt. Dan is de kans op onweer ook wat groter.

Aan het einde van het weekend begint de wind te draaien naar het noorden en dat is het startschot van wederom een temperatuurdip in de nieuwe week. We moeten dan genoegen nemen met maximaal 15 graden en daarbij komt het geregeld tot perioden met regen of buien.