Het weerbericht voor zaterdag 12 en zondag 13 augustus: de zomer keert terug

. Beeld Sophia Twigt

Zaterdagochtend schuift een gebied met buiige regen noordoostwaarts over het land. Het kan stevig plenzen en zelfs onweren. Het tweede deel van zaterdag ziet er een stuk aangenamer uit. De bewolking breekt open en het wordt droog. Vanavond en vannacht is bij helder weer een piek van vallende sterren zichtbaar.

Na temperaturen rond 19 graden in de ochtend warmt het ’s middags verder op naar 22 tot 24 graden. De zomerse waarde van 25 graden halen we net niet, maar dat is de komende tijd wel anders. Er breekt een reeks zonnige en grotendeels droge zomerdagen aan. De wind is vaak afkomstig uit het zuidwesten en houdt zich relatief rustig met windkracht 3 of 4.

Door het grotere aandeel zonneschijn stijgt het kwik vaker tot boven 25 graden, vooral in de zuidelijke regio’s. Vaak verschijnen in de loop van de dag stapelwolken aan de blauwe lucht, en plaatselijk levert dit een regenbui op. In de tweede helft van volgende week stijgt de kans op een warme zuiden- tot zuidoostenwind die de temperatuur verder kan opstuwen. Na een relatief lange wisselvallige periode lijkt het zomerweer voor langere tijd terug te keren.

Wouter van Bernebeek