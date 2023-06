Het weerbericht voor zaterdag 1 en zondag 2 juli: eerst nat, dan droog

Beeld Sophia Twigt

Het weerbeeld kent dit weekend twee gezichten. Deze zaterdag passeert een warmtefront – behorende bij een depressie op de noordelijke Noordzee – ons land. Daardoor overheerst de bewolking en valt er geruime tijd regen en motregen. Gedurende de middaguren wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger, maar op veel plaatsen wordt het pas echt droog in de avond. Dan kan regionaal ook de zon nog even doorbreken. De temperatuur komt uit op 19 tot 21 graden en er waait een meest matige westen- tot zuidwestenwind.

Zondag profiteren we van een rug van hogedruk en schijnt op veel plaatsen de zon. Er zijn ook stapelwolken en in het noorden van het land valt een enkele bui. In de rest van het land blijft het droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden.

Na het weekend is het heel normaal Hollands zomerweer. De zon is dagelijks van de partij, maar er zijn ook wolkenvelden en soms valt er een bui. Toch zal het droge weerbeeld op veel plaatsen overheersen. De temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden: heel gebruikelijke waarden voor begin juli. Later in de week wordt het warmer met zomerse temperaturen als de stroming wat meer uit het zuiden komt.