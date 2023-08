Het weerbericht voor woensdag 9 augustus: stijgende temperatuur

Weerbericht

Juli 2023 verliep in Nederland iets kouder dan de gemiddelde julimaand. Elders in de wereld was het juist uitzonderlijk heet. Dit gold voor Zuid-Europa, grote delen van Azië en de VS, maar ook voor gebieden waar het nu winter is, zoals het zuiden van Zuid-Amerika en Antarctica. Over de hele wereld was juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Het was 0,33 graden warmer dan in de vorige recordmaand, juli 2019.

Als we kijken naar het jaar tot dusver staat 2023 voorlopig op een derde plek, na 2016 en 2020. De verwachting is echter dat 2023 alsnog bovenaan komt te staan. Dit komt doordat we momenteel te maken hebben met El Niño. Hierdoor is het zeewater in grote delen van de Stille Oceaan aanmerkelijk warmer dan gemiddeld en dit zal naar verwachting leiden tot wereldwijd gemiddeld hogere temperaturen dan in de tweede helft van 2016 en 2020.

Deze week zit de temperatuur bij ons in stijgende lijn. Zo wordt het vanmiddag 20 tot 23 graden, donderdag 22 tot 25 graden en vrijdag 25 tot 28 graden. Vanochtend is het in het midden en het zuiden van het land nog overwegend bewolkt, maar vanmiddag en de komende dagen is het flink zonnig. In het weekend komt het tot buien, maar het blijft warm met 22 tot 25 graden.