Het weerbericht voor woensdag 8 mei: enige tijd regen

Scheveningen (archieffoto uit 2013) Beeld ANP

Woensdag trekt er een regenzone van zuidwest naar noordoost over het land. In Zeeland valt de eerste regen al vroeg in de ochtend. In het noorden wordt de eerste neerslag tegen de middag verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidoosten en de temperatuur ligt tussen 12 en 15 graden. Later in de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog maar ook onstabiel waardoor er een paar pittige buien tot ontwikkeling kunnen komen. Er is dan ook kans op onweer. De wind draait in de avond geleidelijk naar het zuidwesten.

Donderdag laat de zon zich weer wat vaker zien. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken en later ook weer een paar buien. Vooral in het zuiden is kans op onweer. De maxima liggen tussen 14 en 15 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind.

Vrijdag verandert er niet veel. Ook dan kan er weer hier en daar een bui vallen. In het weekeinde zien we op de weerkaarten een verandering optreden. Een hogedrukgebied bouwt op boven het Verenigd Koninkrijk en de Noordzee. De kans op neerslag wordt zo kleiner, maar het blijft wel aan de frisse kant omdat de wind uit noordelijke richtingen gaat waaien.