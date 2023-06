Het weerbericht voor woensdag 7 juni: zomerwarmte op komst

Beeld Sophia Twigt

De komende dagen draait de wind van noord naar oost en dit heeft flinke gevolgen voor de temperatuur in ons land. Deze woensdag komen de maxima uit tussen 15 graden op de Waddeneilanden en 24 graden in Limburg. Donderdag wordt het net iets warmer met 17 graden op Terschelling tot lokaal 27 graden in Zuid-Nederland.

Op vrijdag komt er nog een schepje bovenop en variëren de maxima van 18 graden op de Waddeneilanden tot 29 graden in het zuidoosten van het land. In het weekend kan het landinwaarts lokaal tropisch heet worden met ruim 30 graden. Op de meeste plaatsen komt de middagtemperatuur zaterdag en zondag uit tussen 26 en 30 graden. Alleen op de Waddeneilanden blijft het kwik onder 25 graden steken, maar met 23 of 24 graden is het ook daar aanmerkelijk warmer dan de komende dagen.

In het algemeen is het weerbeeld tot en met het weekend droog en elke dag zonnig. Deze woensdag komt in de zuidoostelijke helft van het land wat meer bewolking voor en vooral in Limburg is vanmiddag kans op een enkele bui. Op beide weekenddagen zien we gedurende de middag stapelwolken verschijnen, maar de kans dat deze stapelwolken uitgroeien tot buien is klein. In Zuid-Nederland is het vooral zondagmiddag niet uitgesloten.