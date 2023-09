Het weerbericht voor woensdag 6 september: mogelijk een hittegolf

Beeld Sophia Twigt

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Voor een officiële hittegolf moet in De Bilt aan deze voorwaarden worden voldaan. De kans op een hittegolf deze week in De Bilt is vrij klein, maar uitgesloten is het niet. De kans op een regionale hittegolf in het oosten en vooral het zuiden van Nederland is aanmerkelijk groter. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg komt de kans op een regionale hittegolf uit rond 60 procent.

Deze woensdag is het zonnig van zonsopkomst tot zonsondergang. In de vroege ochtend is het een graad of 16, maar tegen het middaguur is het al 23 tot 27 graden en uiteindelijk stijgt het kwik naar 28 tot 31 graden. De wind is zwak of matig en waait uit het oosten.

Ook donderdag en vrijdag is het volop zonnig met maxima van 27 tot 31 graden. Beide weekenddagen gaan waarschijnlijk mistig van start, maar gedurende de ochtenden lost de mist vrij snel op. Wel is er gedurende de dag wat meer bewolking aanwezig dan voorgaande dagen. Desondanks is flink wat ruimte voor de zon en wordt het 25 of 26 graden aan de westkust tot lokaal nog 30 graden in het zuidoosten.