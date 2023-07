Het weerbericht voor woensdag 5 juli: de dag begint onstuimig

Een lagedrukgebied zorgt deze woensdagochtend voor onstuimig weer. Vooral in de noordelijke helft van het land regent het flink door, op veel plaatsen valt 20 tot 40 mm neerslag. De westenwind is in het noordelijk kustgebied eerst nog hard tot stormachtig, met windstoten van 75 tot regionaal 100 kilometer per uur. In het zuiden is het al nagenoeg droog en breekt de zon geregeld door.

Woensdagmiddag wordt het, op een lokale bui na, droog met geregeld ruimte voor de zon. Ook neemt de westenwind geleidelijk in kracht af. Wel is het tamelijk fris voor juli, het wordt maximaal 17 tot 20 graden. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag komen brede opklaringen voor. Bij weinig wind koelt het af naar een graad of 11.

De komende dagen zorgt een hogedrukgebied voor een stuk rustiger en uiteindelijk flink warmer weer. Donderdag schijnt de zon al vaker en wordt het maximaal 21 tot 24 graden. Vrijdag kan het alweer zomers warm worden met 25 graden in het noorden tot 29 of zelfs lokaal 30 graden in het zuiden. Zaterdag verloopt op veel plaatsen tropisch warm, in het zuidoosten kan het 32 of 33 graden worden. In de loop van zondag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.