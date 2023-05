Het weerbericht voor woensdag 31 mei: een lekker warme dag

Onder invloed van een bijzonder standvastig hogedrukgebied ten noorden van Nederland waait er een noordoostelijke wind. We hebben te maken met langdurig droog weer en dat houdt voorlopig stand in een groot deel van West-Europa. Met die noordoostenwind wordt woensdag steeds warmere lucht naar onze omgeving geblazen. De middagtemperatuur stijgt naar waarden rond 19 graden aan zee, 22 of 23 graden in het midden van het land en een zomerse 25 graden in het zuidoosten. Alleen het Waddengebied blijft met een graad of 16 duidelijk frisser. Daarbij zijn er flinke zonnige perioden en is het overal droog. De nacht naar donderdag verloopt vrij helder, waarbij het afkoelt naar 8 tot 12 graden.

Donderdag en vrijdag gaat de temperatuur enkele graden omlaag, naar 16 tot 22 graden van noordwest naar zuidoost. Het weerbeeld blijft echter onverminderd fraai met veel zonneschijn. De nachten zijn wel duidelijk frisser: landinwaarts koelt het soms af tot rond 5 graden. Komend weekend draait de wind geleidelijk wat meer naar een oostelijke richting en warmt het weer op: landinwaarts neemt de kans toe op een lokale zomerse dag met circa 25 graden. Ook volgende week blijft de kans op buien uitermate klein.