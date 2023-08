Het weerbericht voor woensdag 30 augustus: enkele buien

Beeld Sophia Twigt

Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig zomerweer. Vandaag trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. Tijdens de pittigste buien kan onweer of wat hagel voorkomen. Later vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door. De temperatuur stijgt na de buien nog naar 18 tot 20 graden. Daarbij staat meestal een matige westenwind. Komende avond en in de nacht naar donderdag blijven in de kustprovincies enkele buien mogelijk. In het binnenland blijft het echter droog en op de koudste plekken koelt het af naar zo’n 10 graden.

Donderdag trekken opnieuw enkele buien over het land, maar zullen de droge perioden vaker voorkomen. Tussendoor schijnt de zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden.

Op vrijdag trekt een storing over het land, waardoor de bewolking overheerst en er af en toe regen valt. Gelukkig voert de zuidwestenwind warmere lucht aan, wat resulteert in temperaturen van 20 tot 23 graden.

In het weekend neemt de invloed van een hogedrukgebied toe. Op beide dagen schijnt de zon regelmatig en is de kans op neerslag klein. De temperaturen liggen rond de 22 graden in het noorden en zo’n 24 graden in het zuiden van het land.