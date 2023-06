Het weerbericht voor woensdag 28 juni: westenwind brengt wolken

Beeld Sophia Twigt

Een westelijke windrichting heeft na een warme en zonnige periode eerder deze maand een wisselvalliger weertype geïntroduceerd. Woensdag is vooral in de ochtend een dik pakket bewolking aanwezig en hier valt wat lichte regen uit. De regen trekt oostwaarts weg en daarna wordt het, met uitzondering van een lokale bui, grotendeels droog. Met een matige westen- tot zuidwestenwind wordt het 20 graden aan zee tot zo’n 23 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Vooral woensdagmiddag slaagt de zon er wat vaker in om een gaatje in de bewolking te prikken.

Donderdag valt de temperatuur een fractie hoger uit en kan het langs de oostgrens nog opwarmen richting 25 graden. Vanuit het westen nadert vervolgens een buiengebied. Op de plaatsen met de hoogste temperaturen kan dit vergezeld gaan met een klap onweer. Tijdens de tweede helft van de week blijft de wind afkomstig uit de westhoek en dit zorgt geregeld voor wolkenvelden en perioden met regen of enkele buien. De temperaturen blijven daarbij vrij gemiddeld voor de tijd van het jaar met ’s middags waarden tussen 20 en 24 graden. In de nachtelijke uren schommelt het kwik vaak rond 15 graden, afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen in het weerbeeld.