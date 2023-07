Het weerbericht voor woensdag 26 juli: de buien trekken (even) weg

Woensdagochtend trekken buien over en deze kunnen soms gepaard gaan met hagel en onweer. De buien verlaten ons land via de oostgrens en daarna wordt het droog en zonnig met zomerse stapelwolken. Ondanks de uren zonneschijn valt de temperatuur nog altijd wat te laag uit voor de tijd van het jaar. Het wordt 19 graden aan zee tot 21 graden in het zuidoosten. Meestal zien we eind juli 21 tot 25 graden op de thermometer staan.

De matige tot vrij krachtige wind komt veelal uit het westen en draait geleidelijk naar het zuidwesten. Het droge weer is van korte duur, want later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking langzaam toe. Een warmtefront horend bij een lagedrukgebied ten westen van Ierland, zorgt in de nacht naar donderdag voor regen; overdag blijft het vervolgens nog lang bewolkt en regenachtig. Daarbij waait het soms ook stevig vanuit het zuidwesten. De temperatuur blijft door de bewolking en de regen steken op hooguit 18 tot 19 graden.

Het zwaartepunt van de regen trekt weg naar het noordoosten, maar daarachter blijft het nog bewolkt en komen losse buien tot ontwikkeling. Onweer is daarbij niet uitgesloten. Ook vrijdag is het nog vaak bewolkt met enige tijd regen of buien bij 22 tot 24 graden.