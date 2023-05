Het weerbericht voor woensdag 24 mei: perioden met zon

De wind waait uit het noorden en daarmee wordt vrij koele lucht aangevoerd. De temperatuur loopt woensdag op naar 15 graden in het noorden en naar 17 in het zuiden van het land. Temperaturen van 17 tot 21 graden zijn tijdens de laatste dagen van mei gebruikelijk. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en wolkenvelden, waarbij de meeste zon is weggelegd voor het westen van het land. In het oosten komt meer bewolking voor en hier en daar is een lichte bui niet helemaal uitgesloten. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog.

Donderdag schijnt in het noorden de zon, verder naar het zuiden komen ook stapelwolken voor. Het is overal droog en het wordt 15 tot 18 graden met de hoogste waarden in het zuiden van het land.

Ook vrijdag waait de wind nog uit het noorden en wordt het nog niet warmer dan 14 tot 18 graden. In het lange pinksterweekend blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait uit richtingen tussen noord en oost en de precieze windrichting is van invloed op de temperatuur. Bij een meer noordenwind wordt het van noord naar zuid ongeveer 15 tot 19 graden. Is de wind meer oostelijk, dan is het een stuk warmer met maxima van 19 graden in het noorden en 21 tot 23 graden verder naar het zuiden.