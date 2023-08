Het weerbericht voor woensdag 23 augustus: onverminderd warm

Beeld Sophia Twigt

Na een schitterend begin van deze woensdag met grondmist, staat opnieuw een warme zomerdag op het programma. Een hogedrukgebied bevindt zich nog altijd boven het noorden van Europa met een uitloper over onze omgeving. Daardoor houdt het stabiele en warme weer nog enkele dagen aan. Woensdag overdag zijn er flinke zonnige perioden en daarbij stijgt de temperatuur naar 24 graden op de meeste stranden, tot zo’n 28 graden in het zuiden en zuidoosten. Waaien doet het nauwelijks, waardoor het ook echt warm aanvoelt buiten.

Donderdag is het een stuk minder aangenaam. De lucht wordt namelijk vochtiger, waardoor het in veel regio’s broeierig gaat aanvoelen. Later op de dag kunnen enkele buien vallen en daarbij is lokaal onweer mogelijk. De zwaarste buien lijken ons land niet te bereiken, maar zich vooral in een strook van Noord-Frankrijk naar Duitsland voor te doen. Bij voldoende zonneschijn warmt het bij ons nog op naar 24 tot 27 graden.

Vanaf vrijdag wordt het een aantal graden koeler: komend weekend schommelen de maxima rond een graad of 22. Dat is normaal voor eind augustus. Daarbij is het wel licht wisselvallig zomerweer en valt er vrijwel dagelijks een enkele bui, afgewisseld door zon.