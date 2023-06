Het weerbericht voor woensdag 21 juni: aanhoudend zomers

Het kurkdroge weer van de afgelopen anderhalve maand is voorbij. Komende tijd is het zeker geen onaardig zomerweer: de droge dagen zijn in de meerderheid en de temperatuur is vaak zomers, met maxima tussen 22 en 28 graden. Woensdag zijn er eerst vrij veel wolkenvelden. In de loop van de ochtend komt er meer ruimte voor de zon en de middag verloopt in het algemeen flink zonnig. Er waait een matige wind uit het zuidwesten tot westen en daardoor is het landinwaarts warmer dan aan de kust. Direct aan zee en op de Waddeneilanden wordt het 22 of 23 graden; in Limburg stijgt het kwik naar zo’n 27 graden.

In de nacht naar donderdag koelt het af tot een graad of 14. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en donderdag verloopt in de zuidoostelijke helft van het land behoorlijk nat. Vooral in Limburg is ook kans op onweer. In het westen en noorden valt veel minder regen en blijft het mogelijk zelfs helemaal droog, met een waterig zonnetje. Daar waar het langdurig regent wordt het een graad of 20; met wat zon stijgt het kwik naar 22 tot 25 graden.

Vanaf vrijdag volgt weer een aantal droge dagen. Vrijdag en zaterdag stijgt het kwik naar 22 tot 26 graden. Op zondag wordt het nog wat warmer met 24 tot 28 graden.