Het weerbericht voor woensdag 2 augustus: ronduit nat

Het is ronduit wisselvallig zomerweer. Daarbij is het koel voor de tijd van het jaar, met deze week maxima tussen 18 en 22 graden. Maxima van 21 tot 25 graden zijn gebruikelijk begin augustus.

In de ochtend is het ronduit nat met in het hele land perioden met regen. In de middag is het vaker droog en zien we de zon ook regelmatig. Wel ontstaan er buien en die kunnen vooral in het zuiden en oosten van het land fel uitpakken. Naast onweer is er kans op hagel en windstoten. Het waait overigens sowieso stevig uit het zuiden tot zuidwesten. Ook in de avond en nacht zijn nog lokaal felle buien mogelijk. Kouder dan een graad of 15 wordt het niet.

Donderdag trekken eerst talrijke buien over het land. Donderdagmiddag neemt de buiigheid af en breekt de zon steeds meer door. Het wordt zo’n 20 graden. Op vrijdag is er een mix van zon, stapelwolken en enkele buien. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook in het weekend en begin volgende week is het nog koel en nat zomerweer met regelmatig buien en maxima van 18 tot 20 graden. In de loop van volgende week neemt de kans op droger en zonniger weer toe. Ook is er zo’n 70 procent kans dat de temperatuur vanaf volgende week woensdag een aantal graden hoger uitkomt.