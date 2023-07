Het weerbericht voor woensdag 19 juli: soms een regenbui

Weerbericht Beeld x

Extreme hitte heerst momenteel in het Middellandse Zeegebied, met in diverse regio’s temperaturen tussen 35 en 40 graden. In Nederland en omstreken hebben we met minder warm en wisselvalliger zomerweer te maken. Op het grensvlak van deze luchtsoorten in Midden-Europa moet rekening worden gehouden met onweersbuien.

Na een relatief warme dinsdag zorgt een draaiing van de wind naar het westen deze woensdag voor wat lagere maximumtemperaturen. Op de Waddeneilanden wordt het maximaal 19 graden. In het zuidoosten warmt het nog op naar 24 graden. Woensdagochtend komt de hardnekkigste bewolking voor boven de noordelijke provincies en daar motregent het nog van tijd tot tijd. In de middag breekt de bewolking vaker open en komen stapelwolken tot ontwikkeling. Deze wolken groeien vervolgens weer uit tot kortdurende, maar soms best intensieve, zomerse regenbuien. In de avond klaart het op en schijnt de zon nog een tijd.

De komende periode ligt de temperatuur ’s middags tussen 20 en 23 graden, de wind is afkomstig uit het westen. Dagelijks komen buien tot ontwikkeling. Tijdens de droge perioden met zon keert het warmere zomergevoel snel terug.