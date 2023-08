Het weerbericht voor woensdag 16 augustus: hitte op komst

Beeld Sophia Twigt

Woensdag en donderdag is het nog aangenaam zomerweer met veel zonneschijn en maxima van 22 graden langs de noordkust tot lokaal 26 graden in het binnenland. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is zwak of matig van kracht. Op beide dagen is een lokale bui vooral in Zuid-Nederland niet uitgesloten, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog.

Vrijdag draait de wind naar het oosten en wordt het overal aanmerkelijk warmer. De maxima komen uit tussen 25 graden op de Waddeneilanden en lokaal al 30 graden in Brabant en Limburg.

In het weekend is het volop zomer met nagenoeg overal maxima boven 25 graden en in het binnenland regionaal ruim 30 graden. De luchtvochtigheid is hoog en dat maakt het drukkend warm. Zaterdag trekt een storing over de Britse Eilanden en voor Nederland levert dit een verhoogde buienkans op. Al is het sterk de vraag of er buien ontstaan, maar als ze ontstaan kunnen het wel forse exemplaren worden. De eventuele buien brengen geen einde aan het warme weer.

Zondag en ook begin volgende week blijft de temperatuur zomers tot tropisch. Het weerbeeld bestaat dan uit veel zonneschijn en slechts een kleine kans op een lokale onweersbui.