Het weerbericht voor woensdag 14 juni: volop zomer

Beeld Sophia Twigt

Grote weersveranderingen zijn nog ver weg. Voorlopig blijft een hogedrukgebied boven de Noordzee dominant waardoor de wind in de noord- of noordoosthoek blijft en er droge lucht wordt aangevoerd. Begin volgende week zijn er voorzichtige signalen dat de wind meer de westhoek gaat opzoeken en de kans op een wisselvalliger weerbeeld toeneemt. Tot die tijd zal de zon blijven domineren en is er van neerslag geen sprake.

Vandaag levert dat weer zomerse temperaturen op van 25 graden in het noorden en 27 of 28 graden in het zuiden. In de loop van de middag kunnen er landinwaarts een paar kleine stapelwolken ontstaan. De wind waait matig uit het noordoosten en is af en toe vrij krachtig in het Waddengebied. Op de Wadden blijft de temperatuur daardoor een paar graden achter.

Vanaf donderdag wordt de wind meer noordelijk. In heel het land wordt het dan net iets minder warm. Toch zal het in de zuidelijke helft van het land nog steeds zomers warm worden waardoor de regionale hittegolf in het zuiden en zuidoosten zal aanhouden. Aan die regionale hittegolf komt in het weekend ook nog geen einde. Het kan dan zelfs weer wat warmer worden. Het is daarbij zonnig met in de middag soms kleine stapelwolken. De wind is noordoostelijk.