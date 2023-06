Het weerbericht voor woensdag 13 juni: Aanhoudend droog

Nederland is op weg naar een droogterecord. Op 12 mei is voor het laatst neerslag gemeten in De Bilt. Sindsdien bleef het droog op het landelijke hoofdstation. De komende dagen wordt ook geen neerslag verwacht en dit betekent dat donderdag zeer waarschijnlijk een record wordt gebroken. Het is dan 34 dagen lang droog gebleven in De Bilt. Het huidige record van 33 aangesloten dagen met droog weer werd genoteerd in april en mei van het jaar 2007.

Naast droog is het komende dagen ook vaak zonnig. Zo verloopt deze dinsdag zonovergoten. Het wordt 26 graden in Noord-Nederland tot lokaal 30 graden in het zuiden. Op de Waddeneilanden is het met zo’n 23 graden wat minder warm. De wind waait uit het noordoosten en is veelal matig van kracht. Langs de kust is de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. Komende nacht is het helder en koelt het af tot een graad of 13.

Woensdag wordt het 22 graden aan de noordkust en 25 tot 27 graden in het binnenland. De rest van de week varieert de maximumtemperatuur van 20 graden op Vlieland en Terschelling tot zo’n 26 graden in Brabant en Limburg. Naast zon zien we wat vaker bewolking, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind zit tot en met het weekend in de noordhoek.