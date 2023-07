Het weerbericht voor woensdag 12 juli: Hollands zomerweer

Na een vrij warme dinsdag met in het oosten en zuidoosten tropische temperaturen is de wind deze woensdag gedraaid naar het westen. Hierdoor doet de temperatuur een stapje terug, maar met maximaal 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuidoosten is het typisch Hollands zomerweer. Daarbij wisselen stapelwolken en zon elkaar af, in het verre binnenland kan een enkele bui ontstaan. De westenwind is meest matig tot aan de kust soms vrij krachtig.

Woensdagavond komen eerst brede opklaringen voor, in de nacht naar donderdag volgen vanuit het westen enkele buien. Met name in het noordwesten kunnen dit lokaal pittige buien zijn met een klap onweer. De minima liggen tussen 12 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee. Donderdag is het een fractie koeler en trekken ook meer buien over het land. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.

Vanaf vrijdag zoekt de wind vaker de zuidwesthoek op en stijgt de temperatuur weer. Met geregeld veel zon en nagenoeg droog weer wordt het 22 tot 26 graden. Zaterdag bereikt de warmste luchtsoort ons land en kan het in Limburg weer tropisch warm worden. Wel stijgt in de loop van de dag de kans op enkele (fikse) buien met onweer. Na zondag bereikt opnieuw minder warme lucht ons land.