Het weerbericht voor woensdag 10 mei: wisselvallig meiweer

Het is woensdag vrij wisselvallig en koel meiweer. In de ochtend overheerst op veel plaatsen bewolking en lichte regen, in de middag vallen in het binnenland enkele buien. Ook is er kans op onweer of wat hagel. Tussen de buien door schijnt 's middags geregeld de zon. In het uiterste noorden en noordwesten blijft het de hele dag zo goed als droog. Bij een matige tot soms vrij krachtige westenwind loopt de temperatuur op naar 13 of 14 graden op de Waddeneilanden tot 16 of 17 graden in het zuidoosten van het land.

Woensdagavond blijft in het zuiden nog een bui mogelijk. De nacht verloopt vrijwel overal droog en tijdens opklaringen kan wat mist of nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10.

Donderdag draait de wind naar het noordoosten en trekken opnieuw enkele buien over het land. Ook dan schijnt tussen de buien door geregeld de zon. Ook is het vaker droog. De temperatuur loopt op naar 16 tot 18 graden.

Vrijdag is het vergelijkbaar weer met opnieuw een paar buien. Tijdens het weekend is het vaak droog en zonniger; de temperatuur loopt op beide dagen in het binnenland op naar 20 of 21 graden.