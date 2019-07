Het weerbericht voor woensdag 10 juli: wisselvallig weer op komst

De komende dagen wordt het weerbeeld wisselvalliger. De kans op buien neemt toe. Vooral vrijdag kunnen er een paar stevige buien vallen die de natuur goed zullen doen. De neerslag­hoeveelheden zullen van plek tot plek sterk variëren. Woensdag valt er ook wat neerslag, maar dat zijn slechts geringe hoeveelheden. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en rond de middag kan in het westen wat regen vallen. In het zuidoosten is dan nog een waterig zonnetje mogelijk, daar wordt het het warmst met maxima rond 22 graden. Aan zee wordt het 18 graden. In de middag en avond trekt de neerslag verder het land in, maar of er overal regen gaat vallen is nog maar de vraag. De wind waait woensdag uit het zuidwesten en is matig.

Donderdag wordt de lucht onstabieler. Er zijn zonnige perioden, maar geleidelijk ontstaan stapelwolken. Vooral landinwaarts groeien die uit tot buien. Het wordt 20 tot 24 graden.

Vrijdag is de buienkans nog groter. Er zijn dan ook een paar pittige buien met onweer mogelijk die ­lokaal voor flink wat water kunnen zorgen. De wind draait gedurende de dag van west naar noordwest en is matig van kracht. Vanaf zondag blijft het droog. Met een noordelijke wind wordt het dan wel frisser.