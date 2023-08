Het weerbericht voor vrijdag: koeler, buien maar ook zon

Beeld Sophia Twigt

De komende dagen bepalen lagedrukgebieden het weerbeeld in grote delen van Europa. Dit levert wisselvallig weer op met dagelijks buien. Zeer zware onweersbuien staan vrijdag en tijdens het weekend op het programma in vooral Zuid-Duitsland en de Alpen. Begin volgende week is juist grote kans op felle onweersbuien in Italiė, Sloveniė en Kroatiė. Dit is een aandachtspunt voor iedereen die in deze regio’s nog op vakantie is.

In ons land is het, na een behoorlijk zwoele nacht met minima rond 18 graden, vrijdagochtend op veel plaatsen droog. Wel komt er veel bewolking voor en eind van de ochtend stijgt de kans op een bui. In de middag komt het verspreid over het land tot buien. Hierbij is vooral in de oostelijke helft kans op onweer. Ondanks veel wolken en buien is het nog behoorlijk warm met 21 tot 25 graden.

In het weekend is op beide dagen kans op buien, maar ook ruimte voor de zon. De middagtemperatuur komt uit tussen 19 en 22 graden en dit zijn gebruikelijke waarden voor de laatste week van augustus.

In de nieuwe week blijven we te maken houden met een licht wisselvallig weertype met een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. De middagtemperatuur blijft uitkomen rond 20 graden.