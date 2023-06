Het weerbericht voor vrijdag 9 juni: zonnig zomerweer

Het droge en zonnige zomerweer houdt voorlopig aan. Daarbij is het komende dagen flink warm met regionaal maxima van 30 of 31 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk weer wat minder warm. Deze vrijdag schijnt de zon uitbundig en de temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden in de kustgebieden. In het binnenland wordt het op grote schaal zomers warm met 26 tot 29 graden. In het zuidoosten kan met 30 graden zelfs de eerste regionale tropische dag worden genoteerd.

De zon schijnt vanmiddag met UV-Index 7 en dit betekent dat je in 10 tot 25 minuten kan verbranden. Tijdens de middag ontstaan wel enkele stapelwolken. In Oost-Nederland is een zeer lokale bui niet uitgesloten.

Zaterdag komt het kwik nog wat hoger uit met landinwaarts op grote schaal 30 of 31 graden. Op de Waddeneilanden wordt het circa 25 graden. Zondag zijn de maximumtemperaturen vergelijkbaar. Wel ontstaan er grotere stapelwolken en mogelijk komt het in Zuid-Nederland tot een enkele bui. In de rest van het land lijkt het droog te blijven.

Ook maandag is het nog volop zomer met middagtemperaturen van 25 tot 29 graden. Later in de week liggen de maxima tussen 22 en 27 graden. Aan het droge en overwegend zonnige weerbeeld verandert niets.

Johnny Willemsen