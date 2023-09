Het weerbericht voor vrijdag 8 september: zonovergoten septemberweer

Tot en met zondag is het zeer warm en zonovergoten in ons land. Dagelijks maakt de zon overuren en is er nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Wel is er soms wat sluierbewolking zichtbaar, maar daar heeft de zon weinig last van. In de nacht van vrijdag op zaterdag, en ook op zaterdagochtend, kan in de kustgebieden nevel of mist voorkomen. Zodra die is opgelost, schijnt de zon weer uitbundig.

De temperatuur is zeer hoog voor de tijd van het jaar en stijgt de komende dagen naar 28 of 29 graden in het noorden tot 30, 31 graden in de rest van het land. Daarmee is het zo’n 10 graden warmer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar, want waarden van 19 tot 21 graden komen gemiddeld het vaakst voor.

Na het weekend zal het weerbeeld geleidelijk veranderen. Er komen maandag meer wolken aan de hemel en ook stijgt de kans op een enkele bui. De temperatuur is nog zomers met waarden van 27 tot 29 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op een regen- en onweersbui toe wanneer vanuit het westen minder warme lucht opdringt. De temperatuur komt in eerste instantie nog uit op 23 tot 26 graden, later in de week is het 20 tot 22 graden. Daarmee is het nog steeds iets aan de warme kant voor september.