Het weerbericht voor vrijdag 7 juli: warme dagen op komst

Er steekt vanaf vrijdag een warme zuidoostenwind op en de middagtemperatuur volgt een stijgende lijn. De terugkeer van warm weer gaat gepaard met veel zonneschijn en over het algemeen weinig bewolking en geen neerslag. Vrijdagmiddag is het zomers met 25 tot 29 graden. In delen van Limburg en Noord-Brabant kan het lokaal al net 30 graden worden.

De warmste luchtsoort bereikt ons land zaterdag en dan is het ’s middags in een groot deel van het land tropisch warm met temperaturen tussen 30 en 33 graden. Als je verkoeling gaat zoeken op de stranden bestaat er wel een mogelijkheid dat een frisse zeewind opsteekt en de temperatuur tijdens het tweede deel van de middag een paar graden moet inleveren. Later op zaterdag neemt vanuit het zuiden de bewolking gestaag toe.

Zondag is minder zonovergoten. Het is een graad of 27 en samen met de hoge luchtvochtigheid voelt het snel klam en broeierig aan buiten. Een klein lagedrukgebied met fikse regen- en onweersbuien komt boven Frankrijk tot ontwikkeling en trekt richting Nederland. Vooral de timing en exacte koers zijn nog wat onzeker. Na het weekend draait de wind naar het zuidwesten en krijgen we te maken met licht wisselvallig zomerweer.