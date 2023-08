Het weerbericht voor vrijdag 4 augustus: Grijs en nat weekend

Voorlopig houdt het wisselvallige weer nog aan in onze omgeving. Vrijdag begint op veel plaatsen droog met zonnige perioden, al is een enkele bui best al mogelijk. In de middag ontstaan overal flinke stapelwolken en veel meer buien met in het binnenland kans op onweer. Plaatselijk valt flink wat neerslag binnen korte tijd. Tussen de buien door wordt het maximaal 22 graden en daarbij staat een matige noordwestelijke wind, kracht 3 of 4.

In de nacht naar zaterdag klaart het breed op en gaat het kwik flink omlaag: in het oosten zijn minima rond 8 graden mogelijk. Vooral landinwaarts kunnen dan mistbanken ontstaan. Tegen het eind van de nacht nadert vanuit het westen een volgend gebied met bewolking en dan neemt de wind ook weer in kracht toe. Zaterdagochtend raakt het vervolgens bewolkt, snel gevolgd door perioden met regen. Lokaal valt een millimeter of 10.

Ook zondag is het tamelijk bewolkt en nat en op beide dagen komt de temperatuur niet hoger uit dan 17 tot 19 graden. Dat is flink onder het langjarig gemiddelde van 23 tot 25 graden voor de eerste week van augustus. Voor de liefhebbers van zomerweer is er ook goed nieuws: in de loop van volgende week wordt het droger, zonniger en waarschijnlijk een stuk warmer.