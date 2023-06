Het weerbericht voor vrijdag 30 juni: perioden met zon

Vrijdag is de slotdag van juni, we kijken daarom eerst terug naar afgelopen maand, want het was een recordmaand in alle opzichten. Juni was recordwarm met 19,5 graden tegen 16,2 normaal. Het vorige record was 18,2 graden en werd gemeten in 2021. Verder was het niet eerder zo zonnig in juni met overal in het land meer dan 300 zonuren. Het record dateerde uit juni 1976, met gemiddeld over het land 295 uur zon. Wat neerslag betreft, viel er gemiddeld over het land 25 millimeter en daarmee was de maand droog.

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, maar vooral landinwaarts is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een meest matige westenwind en het wordt 21 graden in het westen en 23 of 24 graden landinwaarts.

Zaterdag overheerst de bewolking en valt geruime tijd regen. Pas later op de dag klaart het vanuit het westen op, maar dan is nog wel een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden.

Zondag breekt de zon weer door, maar lokaal is wel een enkele bui mogelijk. Met 19 tot 23 graden is de temperatuur normaal voor begin juli.

Begin volgende week is het licht wisselvallig zomerweer met zon, wolken en soms enkele buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Later in de week lijkt het geleidelijk weer wat warmer te worden en kan het vooral landinwaarts zomers warm worden.