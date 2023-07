Het weerbericht voor vrijdag 28 juli: Sterk wisselvallig

Op deze vrijdag blijft het zeker niet overal droog, maar van een verregende dag is geen sprake. Verspreid over het land ontstaan enkele buien en vooral in het oosten is hier en daar onweer mogelijk. Tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon en dan warmt het flink op. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het westen en naar lokaal 24 in het binnenland. Daarbij waait een meest matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Zaterdag begint droog met zonneschijn. De temperatuur loopt snel op naar 21 tot 23 graden. In de middag ontstaan stapelwolken en deze groeien uit tot stevige buien die vooral in het oosten en zuiden gepaard kunnen gaan met onweer.

Zondag ziet het weerbeeld er vriendelijk uit met zon, stapelwolken en hier en daar een bui. Wel valt de wind op. Langs de kust en in het Waddengebied is de westenwind soms hard, windkracht 7. Boven land waait het matig tot (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur komt uit op 21 graden.

Na het weekend verandert er weinig aan het wisselvallige weerbeeld. Er trekken met grote regelmaat neerslaggebieden over het land en ook de temperatuur vertoont geen stijgende lijn. Het blijft vrij koel met 19 tot 21 graden.