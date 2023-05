Het weerbericht voor vrijdag 26 mei: langdurig droog weer

De komende periode staat het weerbeeld in het teken van een krachtig hogedrukgebied ten noorden van ons land. Gedurende minimaal 7 tot 10 dagen blijft het droog en vrij zonnig lenteweer. Daardoor loopt het neerslagtekort snel op, maar voorlopig leidt dat niet tot problemen na het voorbije natte voorjaar. In verreweg de meeste regio’s zijn de grondwaterstanden volkomen normaal. De middagtemperatuur komt vrijdag uit tussen 15 graden aan zee en 20 graden in Limburg en daarmee is het een fractie te fris voor eind mei. Daarbij staat nog wel een vrij frisse noordenwind, aan zee soms vrij krachtig (windkracht 5).

Het pinksterweekend verloopt een stuk warmer, met regionaal ruim 20 graden en ook dan zien we flink wat zonneschijn. Zondag zijn landinwaarts maxima rond 23 graden mogelijk en dan staat er bovendien een stuk minder wind.

In de nieuwe week draait de wind langzaam meer naar een oostelijke richting en wordt het geleidelijk nog wat warmer: in het oosten en zuidoosten komt dan zelfs de zomerse grens van 25 graden in zicht. Ook de relatief koude nachten raken we dan definitief kwijt. Let deze dagen wel goed op de krachtige zon: met een UV-index van 7 kan de huid in een tijdsbestek van 20 tot 25 minuten verbranden.