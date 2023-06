Het weerbericht voor vrijdag 23 juni: droog en perioden met zon

Na de regionaal flinke neerslaghoeveelheden van donderdag ziet het weerbeeld er vrijdag heel anders uit. Op een lokale bui na blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Op de stranden is kans op (laaghangende) bewolking en lokaal ook mist. Aan zee wordt het ongeveer 20 tot 22 graden en ook op de Waddeneilanden zijn dergelijke temperaturen te verwachten. Elders stijgt het kwik naar 24 tot 26 graden.

Zaterdag zijn er flinke perioden met zon. In het oosten en noordoosten is lokaal een bui niet uitgesloten, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 25 tot 28 graden, maar in het noordwesten is het met maximaal 23 graden iets minder warm.

Zondag is een zonovergoten en zomerse tot tropische dag. De temperatuur loopt op naar waarden van 28 tot lokaal 31 graden.

Na het weekend neemt geleidelijk de wisselvalligheid toe. De stroming draait naar het westen en er trekken van tijd tot tijd gebieden met enkele buien over het land. Momenteel is de kans op buien het grootst voor maandag en ook weer op donderdag, maar ook op de overige dagen is kans op een bui. Geregeld schijnt ook de zon en het wordt iets minder warm. De temperatuur komt dagelijks uit tussen 21 en 25 graden.