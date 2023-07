Het weerbericht voor vrijdag 21 juli: Zon, later buien

De hondsdagen zijn weer begonnen en duren tot ongeveer 19 augustus. Het is doorgaans de warmste periode van het jaar met temperaturen van 22 tot 25 graden. Tijdens de hondsdagen worden vaak de meeste hittegolven genoteerd in Nederland en in deze periode heeft het nog nooit gevroren. Van hitte is de komende tijd geen sprake en het is gematigd zomerweer.

Op deze vrijdag schijnt geregeld de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgen buien. Vooral landinwaarts kunnen deze buien later gepaard gaan met onweer. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noordwesten en naar 23 in het zuidoosten.

Zaterdag is de beste dag van het weekend met geregeld zonneschijn. In de middag neemt de bewolking toe, maar pas in de avond volgt vanuit het westen regen. Er waait een meest matige, aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 24 graden.

In de nacht naar zondag is het kletsnat met geruime tijd regen en ook overdag valt enige tijd regen. In de middag trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig zomerweer met dagelijks buien en soms ook veel wind.