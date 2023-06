Het weerbericht voor vrijdag 2 juni: perioden met zon

Een groot hogedrukgebied ten noordwesten van ons land zorgt de komende dagen voor een geblokkeerd stromingspatroon. De wind waait vaak uit het noorden, soms uit het noordoosten. Op deze vrijdag zijn er perioden met zon, maar de zon gaat ook regelmatig schuil achter wolken. Het blijft droog en bij een matige noordenwind, die aan de kust en bij de Waddeneilanden nu en dan vrij krachtig kan zijn, wordt het 17 graden in het westen en 21 in het oosten.

In het weekend waait de wind wat meer uit het noordoosten en is de aangevoerde lucht net iets warmer. Bij veel zon loopt de temperatuur zaterdag op naar 19 tot 21 graden in het noorden en naar 24 in het zuiden. Zondag schijnt de zon flink, maar in het noorden van het land drijven ook wolkenvelden vanaf de Noordzee over. De wind waait weer wat meer uit het noorden, de temperatuur is zo’n 17 tot 23 graden.

Na het weekend weet het standvastige hogedrukgebied nog van geen wijken en waait de wind onophoudelijk uit het noorden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en stapelwolken en het blijft de hele week droog. De temperatuur is in het noorden 17 tot 20 graden en in het zuiden 21 tot 24 graden. Later in de week wordt het mogelijk wat warmer.