Het weerbericht voor vrijdag 18 augustus: warmer weer met zon

Er is warmere lucht onderweg naar ons land, en dat gaan we vrijdag merken. De zon komt steeds meer tevoorschijn en het blijft tot in de avond waarschijnlijk overal droog. Bij een matige oostenwind ligt de middagtemperatuur rond 24 graden op de meeste stranden tot lokaal 30 graden in Limburg. Vrijdagavond neemt in het zuidwesten de kans op een onweersbui toe; in de nacht naar zaterdag kan overal een stevige bui vallen. Het blijft dan ronduit zwoel met minima rond 20 graden; lokaal wordt het zelfs niet kouder dan een graad of 22.

Zaterdagochtend trekken de buien naar het noordoosten weg en draait de wind naar een zuidwestelijke richting. Het weekend verloopt vervolgens rustig. Bij weinig wind en flink wat zonneschijn stijgt de temperatuur zowel zaterdagmiddag als zondag naar maximaal 26 graden gemiddeld over ons land. In de vroege ochtend kan soms wel een mistbank ontstaan.

Komende week staat ook volop in het teken van aangenaam zomerweer. Van maandag tot en met woensdag schommelt de middagtemperatuur tussen 25 en 27 graden, in het binnenland soms een graadje hoger. Daarbij zijn er flinke perioden met zon en de buienkans is in de Benelux minimaal. Pas in de loop van woensdag kan een enkele onweersbui voorkomen.