Het weerbericht voor vrijdag 16 mei: wind van zee

De wind waait deze vrijdag en ook zaterdag uit het noorden tot noordwesten. Wind van zee veroorzaakt op zonnige dagen in juni fikse temperatuurverschillen. Op de Waddeneilanden en op de Noordzeestranden is het vanmiddag een graad of 21. In Rotterdam en Utrecht wordt het circa 25 graden en in Brabant en Limburg kan het kwik oplopen tot 28 graden. Het weerbeeld is op beide dagen zonovergoten en met een zonsopkomst rond 5:20 uur en een zonsondergang vlak na 22:00 uur betekent dit bijna 17 uur lang zonneschijn per dag.

De nachten zijn tot zondag relatief koel met minima tussen 10 en 14 graden. De eerste uren na zonsopkomst zijn daarmee ideaal om ramen en duren wijd open te zetten en eventuele warmte uit je huis te laten. Op zondag draait de wind van noordoost naar zuidoost en hiermee wordt warmere lucht aangevoerd. Niet alleen geven de thermometers met 25 tot 31 een hogere temperatuur aan, maar ook de luchtvochtigheid stijgt, waardoor het drukkend wordt. In de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan een graad of 16.

Maandag neemt vanuit het zuiden de kans op regen- en onweersbuien toe. Voor deze buien kan het nog flink warm worden. Ook voor dinsdag staat nog een aantal (onweers)buien op het programma.