Het weerbericht voor vrijdag 14 juli: Weer zomers warm

Vanaf vrijdag breekt een warmere periode aan en de luchtvochtigheid neemt toe. In het zuiden en midden wordt het weer zomers warm vrijdagmiddag, met 25 tot 27 graden. In het westen en noorden is het een fractie minder warm, met 22 tot 24 graden. Er waait een matige zuidwesten- tot zuidenwind. Eerst is het droog en zonnig, maar vanuit het zuidwesten verschijnen steeds meer sluierwolken, wanneer een nog warmere luchtsoort nadert.

In de nacht van vrijdag op zaterdag daalt de temperatuur maar net onder 20 graden. De hoogste temperaturen zijn voor zaterdag weggelegd: het wordt dan 24 tot 29 graden. Koelere lucht vanuit het westen probeert de warmte te verdrijven. Het grensvlak tussen deze luchtsoorten is het aandachtsgebied voor het ontstaan van regen- en onweersbuien. Waar deze buien precies ontstaan, is op voorhand moeilijk te bepalen. Dat de temperatuur daarna gaat dalen en de koelere lucht terrein wint, is wel zeker.

Daarna keren we terug naar vrij gemiddelde temperaturen voor midden juli met ’s middags 20 tot 25 graden. De wind is vaak afkomstig uit het zuidwesten tot westen en voert af en toe een bui mee. Zondag piekt de wind en komt aan zee een krachtige tot harde zuidwester te staan.