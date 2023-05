Het weerbericht voor vrijdag 12 mei: vrij warm met buien

Beeld Sophia Twigt

Met maxima van 19 tot 22 graden is het dit weekend vrij warm. Maxima rond 17 graden zijn gebruikelijk half mei. Na het weekend steekt er een frisse noordwestenwind op en midden volgende week is het met 12 tot 15 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.

Deze vrijdag begint met veel wolken en in het zuiden en westen kan de eerste uren van de ochtend nog wat regen vallen. Vanuit het oosten wordt het overal droog en breekt de zon steeds beter door. De zon warmt de lucht flink op en in de middag wordt het 17 graden in Zeeland tot 22 graden in het oosten van Groningen en Drenthe. Aan het einde van de middag en tijdens het begin van de avond is kans op enkele stevige onweersbuien.

Zaterdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de middag ontstaan stapelwolken die landinwaarts lokaal uitgroeien tot een onweersbui. Zondag heeft een soortgelijk weerbeeld, maar dan is het aantal buien waarschijnlijk iets hoger. Op beide dagen wordt het zo’n 19 graden in de kustprovincies tot lokaal 22 graden in het zuidoosten.

Maandag wordt het 17 tot 19 graden en de dagen daarna komt de temperatuur nog wat lager uit. Het weerbeeld is licht wisselvallig met dagelijks een bui, maar ook regelmatig zon.