Het weerbericht voor vrijdag 11 augustus: aangenaam zomerweer

Op deze vrijdag schijnt eerst op veel plaatsen de zon. Vanuit het westen verschijnen er stapelwolken en in de loop van de middag en vanavond groeien deze in het binnenland lokaal uit tot een enkele bui. Er waait een matige zuidenwind en daarmee wordt zomers warme lucht aangevoerd, waarbij de temperatuur oploopt naar 25 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden.

Het weekend begint zaterdag met vrij veel bewolking. Er trekken buien over het land en vooral landinwaarts is daarbij onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien naar het noordoosten weg en vanuit het westen breekt de zon weer door en is het droog. Er waait een meestal matige zuidwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden.

Zondag is er een mix van zon, wolken en hier en daar een bui. Toch blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is opnieuw 22 tot 25 graden en er waait een matige zuidwestenwind.

Na het weekend is het rustig en aangenaam zomerweer. De zon schijnt op alle dagen geregeld, maar er zijn ook stapelwolken en lokaal valt een bui. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 22 graden in de kustgebieden en naar 24 of 25 graden wat verder landinwaarts. Daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar.