Het weerbericht voor vrijdag 1 september: regionaal regenachtig

Vrijdag begint de meteorologische herfst, en zomerweer is op veel plaatsen dan ook ver te zoeken. De bewolking heeft zich vanuit het zuiden over het land uitgebreid. In de loop van de ochtend gaat het vervolgens op steeds meer plaatsen enige tijd regenen. De grootste neerslaghoeveelheden worden in de zuidelijke regio’s verwacht. Er waait een matige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 18 en 20 graden uit. Het droogste en zonnigste weer is grotendeels voor de noordelijke helft van het land weggelegd.

Op zaterdag komt een uitloper van een hogedrukgebied vanaf de Azoren dichterbij en dit brengt een weersverbetering teweeg, al kan het zaterdagochtend eerst nog sterk nevelig of mistig zijn. Het wordt steeds vaker droog en de zon krijgt een groter aandeel in het weerbeeld. Met een noorden- tot oostenwind kan de temperatuur verder oplopen naar 20 graden in de kustgebieden en lokaal 25 graden in het zuiden. Daarmee is het vrij warm voor de eerste dagen van september.

Na het weekend houdt het hogedrukgebied stand en het droge weertype blijft. Zeker in het tweede deel van de week stijgt de kans op een zuidenwind. Het kan met deze windrichting net even een fractie warmer worden.