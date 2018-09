Het weerbericht voor maandag: vrijwel overal droog en veel zon

Een hogedrukgebied boven het centrale deel van Europa krijgt de komende dagen meer invloed op het weer in Nederland. Restanten van de tropische storm Helene trekken op dinsdag over Ierland en de Britse Eilanden.

Foto Marcel van den Bergh

Vandaag is sprake van een tweedeling: ten zuiden van de grote rivieren schijnt de zon geregeld, maar in de noordelijke provincies verdwijnt de zon vaker achter de wolken en valt mogelijk ook een spatje regen of motregen. Onder de bewolking wordt het vanmiddag in het noorden niet warmer dan 21 graden; met veel zonneschijn stijgt het kwik in Brabant en Limburg naar een zomerse 25 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen stroomt met een matige zuidelijke wind over het hele land zomers warme lucht uit. Met ’s middags 24 tot 29 graden is het een zeer warme nazomerdag, de op een na warmste Prinsjesdag van de afgelopen 100 jaar. De zon krijgt ook in het noorden veel ruimte.

Woensdag en donderdag blijft het vrijwel overal droog en schijnt de zon vaak. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 en 27 graden.

Op vrijdag verdwijnt de warme lucht en kunnen er een paar buien vallen. In het weekend is de kans op buien klein, maar keert de zomerse warmte waarschijnlijk niet terug.

Het wordt zowel zaterdag als zondag hooguit 19 graden.